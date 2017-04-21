Временное отключение горячего водоснабжения у потребителей в Минске начнется с 10 мая, сообщает агентство «Минск-Новости».

В мае для подготовки тепловых сетей города Минска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года будут проведены работы по ремонту и испытаниям тепловых сетей. В этот период филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» будет отключать горячее водоснабжение.

«Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не превысит 14 суток. Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в соответствующих КУП «ЖЭУ», — отметили в РУП «Минскэнерго».

В РУП «Минскэнерго» предупреждают, что во время испытаний возможны повреждения теплопроводов, и просят горожан при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта срочно сообщать об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам: 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» по телефону 227-35-24 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Отключать горячую воду в столице будут поэтапно.

Так, с 10 мая ее не будет у потребителей по улицам: Автозаводская, 1-43, 2-70; Автозаводской пер., 1-21, 2-34; Азизова, 3, 4-8; Академика Высоцкого, 3, 7; Алтайская, 64 к. 1-5, 66а, 78 к. 2-3, 90 к. 1, 102 к. 1-3, 166 к. 1-164 к. 2, 206; Ангарская, 8-94, 187, кроме 1-19; Артема, 14-16, 28, 47; Байкальская, 1-7, 33-53, 52-70; Варвашени, 13 к. 1-3; Ваупшасова, 10, 16, 22а, 42, 42а-б, 44, 15 к. 1-35; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 24, 28-42, 23, 25, 25а, 29, 31; Герасименко, 1-57, 8-58 к. 2; Гинтовта, 4-48, 50б, 5а-в, 9; Городецкая, 2-70, 3-15; Грибной пер., 28; Даумана, 13, 13б, 23; Днепровская, 67-79, 100-118; Долгиновский 2-й пер., 1; Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56; Земледельческая, 50; Илимская, 1-43, 6б-58; Иркутская, 65а, 139; Карастояновой, 3-45; Каховская, 17, 23-51, 26-40, 70а; Копиевича, 3-7; Лазо, 7; Летняя, 22; Ложинская, 4, 14, 16, 22, 5-23, г. п. 7; Макаенка пер., 4; Макаенка, 7а; Минский р-н, ул. Лопатина; Мстиславца, 1, 5, 9, 11, 2, 4, 20-24, г. п. 29; Навуковая, 2-6; Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б; Независимости пр., 98, 110а-б, 116, 146а-150, 164-182, 177, 181-185, 191а-б, г. п. 3.1, г. п. 3.2; Нестерова, 2-8, 58-98, 9, 9а, 49-61; Никифорова, 3-51; Новаторская, 53, 53а, 55; Нововиленская, 1-15, 21 к. 1-3, 23, 6-26; Нововиленский пер., 2-12; объекты в/ч 3214; Огинского, 4, 6; Одесская, 2-8, 16-20б, 28-50, 51-77, 57а; Одесский пер., 1-9, 2-12а; Орловская, 3-23, 29-33, 51, 53, 57, 59, 4-18, 20-36, 40, 40а, 58, 58а, 58 к. 1, 60, 66, 70; Осипенко, 2-8, 15-27; Острошицкая, 2-14, 3а-23; Охотская, 117, 119, 133-149, 120; Охотский пер., 14, 15-21; Парниковая, 3-13; Пархоменко, 3; пер. Канатный, 0 (2 по г. п.); Переходная, 62, 64; Переходный 2-й пер., 6а; Подгорная, 19а/3, 23, 67, ж. д. по г. п. 20, г. п. 23а, г. п. 24, г. п. 25а; Пожарского, 9, 11; поселок Геологическая экспедиция, ул. Геологическая, 99-133; Пржевальского 2-я, 1-31; Прогрессивная, 8, 29а; Радиальная, 7-15, 16, 34 к. 1-58; Руссиянова, 1-5, 7а, 4-18; Скорины, 1, 15а, г. п. 27, г. п. 52; Сморговский проезд, 29, 29а; Сморговский тракт, 3, 7, 10; Солтыса пер., 2-6, 5, 5а; Солтыса, 4-6б, 22-26, 42-62; Стадионная, 5, 14; Стариновская, 2, 4; Старовиленский тракт, 5, 41, 41а, 67, 69, 73-77, 87-93, 6-10, 26 к. 1, 28 к. 1, 30, 88; Томский пер., 35; Туровского, 2-26, 5; Уручская, 1-17, 2-10; Ушакова, 33; Филимонова, 20-24, 25б, 25г, 35-55 к. 1-3; Холмогорская, 40а, 47а, 47 к. 1-65, 85; Холмогорский 2-й пер., 2; Хоружей, 33-41, 44, 44а; Центральная, 46; Червякова, 2 к. 1, 2 к. 4, 4-10а, 24, 46-50, 64, 3-7, 23, 31, 55-61; Шафарнянская, 1, 3, 11, 2-18; Шевченко б-р, 9-17; Шугаева, 2, 3-13, 17; Щедрина, 1, 46, 82, 83.

В период с 11 мая по улицам: Бельского, 2-20, 60, 62, 15-69; Берута, 4-12; Бетонный проезд, 1-33, 6; Волоха, 1-41, 2-16, 43-59; Глаголева; Грушевская, 5-11, 22, 123-137, 124-148; Гурского; Дунина-Марцинкевича, 1-11, 2-10; Дзержинского пр., 9-19, 55-59, 8-10, 20-24, 60; Дубравинский пер., 3-9; Железнодорожная, 21-41, 122-136; Жукова пр., 3, 17-29; Землемерная 1-я, 4; К. Либкнехта, 49-135, 80-122, 128-130; Карпова, 4-8, 12-16; Киреенко, 3-7; Коржа, 1-15, 2-26; Короткий 3-й пер.; Кулибина; Куприянова, 1-19; Лермонтова, 12-24, 28-38, 17-49; Минина, 6-20; Одоевского, 16-58, 93-115а; Окрестина, 30, 36, 38, 62; Пермская, 46-54, 51; Пономаренко, 1-43, 24-62; Прилукская; Прилукский 2-й пер.; Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 29, 35, 47а; Прямая, 22-28; Пушкина пр., 26-34, 31-39; Р. Люксембург 2-й пер., 1-7, 4-8; Р. Люксембург, 80-178, 89-115, 143-197, 205; Стасова, 17; Тышкевичей, 1; Уманская, 49-65; Харьковская, 71-75; Хмелевского, 12, 32-40, 33-37; Щорса, 44-46; Я. Мавра, 1-7, 41-53 (кроме 64а, 68а-в), 10-68.

С 15 мая по улицам: Асаналиева пер., 3, 4, 4а; Асаналиева, 27-31; Брестская, 56 к. 1-2-86; Казинца, 35-51 к. 1-5, 83-121, 48-122; Кижеватова, 86-90; Корженевского пер., 2а, 2в, 6б; Корженевского, 1 к. 1-2, 3-33 к. 1-3, 41, 45, 2-26; Курчатова, 1-9, 6-10; Ландера, 2-120; Серова, 1, 2а, 4; Стебенева пер., 2-14, 3; Стебенева, 6-22.

В период с 22 мая по улицам: Асаналиева, 2-72, 5-15; Брестская, 2-90, 77-87; Казинца, 33; Кижеватова, 7, 9, 58-80 к. 1-2; Корженевского пер., 2-32; Корженевского, 51; Осиповичская, 2а, 16, 5, 7; Пирогова, 6, 15; Пуховичская, 5а, 21, 8, 14, 20; Серова, 1а-б, 3, 3а, 5а, 15, 17, 31, 33, 8, 16, 18, 46а; Фомина 1-й пер., 8.

С 23 мая по улицам: Бурдейного; Домбровская, 9, 15; Лещинского, 4, 4а, 8, 12, 14, 14а; Лобанка, 9-19; Матусевича, 35; Одинцова, 1-19, 23 к. 1-2, 27-37, 41-65, 69, 71 к. 2-4, 75-81, 85-89, 2-6, 10-24, 32, 36 к. 1, 38; Притыцкого, 60, 60 к. 2, 62, 64б, 73-79, 83, 87-91, 97; Тимошенко 2-й пер., 8-24, 28-38; Тимошенко, 2, 3; Шаранговича, 4; Якубовского.

В период с 24 мая по улицам: Ауэзова; Гашкевича; Голодеда; Голодеда проезд; Дроздовича, 3, 4; Игуменский тракт, 11, 16-26, 30-42, 45, 47; Инженерная, 3, 7, 11, 17а, 4; Каганца; Краснослободская, 1-19, 84; Лучины; Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16; Прушинских; Пташука, 1-9; Свислочская, 39; Старобинская, 20; Сырокомли; Ташкентская; Ташкентский проезд; Уборевича; Шпилевского.

С 30 мая по улицам: 3-го сентября; Авангардная, 35-41, 59, 61, 42, 46-60; Аннаева, 49, 67, 69, 84, 84 к. 7; Аранская, 1-13, 18, 24; Багратиона 2-й пер., 18а-24, 28, 34, 42, 17, 19; Багратиона, 55 а-б, 67-71, 85, 56-62, 70; Белорусская, 2-14, 15-41; Берута, 3-17, 14-24; Бирюзова, 3-25; Бобруйская, 4-6, 5-27; Бумажкова, 37, 37а, 39; Ванеева, 29, 31, 34, 40-48; Велосипедный 2-й пер., 1-5, 9, 10, 22, 30-36; Верещагина; Володарского, 13-23, 16-24; Горовца; Гусовского; Долгобродская, 3-13, 23-43, 4-18; Загородный 1-й пер.; Загородный 3-й пер., 4а; Загородный 4-й пер.; Запорожская, 2, 22-28, 32-42, 45-67; Запорожский 1-й пер., 29; Запорожский 3-й пер., 9; К. Маркса, 1-33, 2-36; Калиновского, 4-82, 17-115; Кальварийская, 25-41, 44-62; Карбышева, 1-13, 25, 42-50; Кедышко, 26-28; Кирова, 1-23, 2-16, 23-33; Кнорина, 50; Козлова, пер., 1-11, 15, 4-10, 14-26, 44-50; Коллективный проезд, 8; Комсомольская, 25-33, 34-38; Крупской, 11, 15; Ленина, 12-16, 20-34, 46, 13-21, 47; Ленинградская, 1-7, 2-20; Логойский тракт, 134, 136; Малинина, 1-41, 2-34; Малявки, 1, 1а; Маяковского, 1, 2-4; Менделеева 1-й пер., 50 к. 2, 50 к. 4; Менделеева, 1-27, 4-14, 20-24, 30, 36; Минский р-н, д. Боровая, 1, 6, г. п. 3; Михайловский пер., 4; Независимости пр., 2-20, 117-157, 165; Одоевского, 6-12, 23-87; Октябрьская, 2-16, 5-25; Ольшевского, 4-8, 3-41, кроме 29 к. 1; Партизанский пр., 2, 8; Передовая, 3-15, 109а-115; Передовая, 4; Пинская; Плеханова, 26-72, 51-127; Пономаренко, 4-22; Привокзальная пл., 3-7; Притыцкого, 2а-б, 4-26; Пушкина пр., 1-29, 6-24, 36-66; Рокоссовского пр.; Свердлова, 1-23, 22-36; Седых, 14-68, кроме 14а-в; Скрыганова, 1-13, кроме 7 к. 2; Славинского, 1-45, 18; Смоленская, 7, 49, 51, 52, 52а; Снежный пер., 4; ст. метро «Площадь Ленина»; Столетова, 1-21, 2; Тикоцкого, 2-52, 9, 57, 59; Товарищеский пер., 2; Тростенецкая, 4, 8, 10б, 22, 15, 21; Ульяновская, 8, 30-34, 23-41; Уральская, 1-13, 6а-16, 41; Уральский пер., 3-15; Филимонова, 1-13 к. 1-2, 8-14, 69; Фроликова, 1-13, 17-33, 45, 47; Харьковская, 1-19б, 53-57а, 4-58, 72-90; Энгельса, 26-34; Я. Мавра, 9-35, 64а, 68а-в, 70; Якубова.