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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ РЫНОЧНЫХ МАРШРУТОВ МИНСКА НА ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ-МАЕ
16:33 21.04.2017
В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий Минска 24 апреля, 1 и 8 мая изменен график работы рыночных маршрутов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», работа автобусных маршрутов №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется; организуется работа автобусного маршрута №134с; на автобусных маршрутах №130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава.
25 апреля в день празднования религиозного праздника «Радуница»:
работа автобусных маршрутов №76э, 83э, 89э, 125, 151э организуется по графику буднего дня;
на автобусных маршрутах №130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава.
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