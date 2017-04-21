ЭКОНОМИКА РБ

ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ РЫНОЧНЫХ МАРШРУТОВ МИНСКА НА ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ-МАЕ

16:33 21.04.2017 В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий Минска 24 апреля, 1 и 8 мая изменен график работы рыночных маршрутов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», работа автобусных маршрутов №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется; организуется работа автобусного маршрута №134с; на автобусных маршрутах №130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава. 25 апреля в день празднования религиозного праздника «Радуница»: работа автобусных маршрутов №76э, 83э, 89э, 125, 151э организуется по графику буднего дня; на автобусных маршрутах №130, 140 будет уменьшено количество подвижного состава.