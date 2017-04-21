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ЭКОНОМИКА РБ
УЧАСТНИКАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЛЕТА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ СТАЛИ СВЫШЕ 25 ТЫС. УЧАЩИХСЯ И 1,5 ТЫС. ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
16:26 21.04.2017
В Республиканском центре инновационного и технического творчества с 19 по 20 апреля прошел заключительный этап XV Республиканского слета изобретателей и рационализаторов – учащихся и работников учреждений образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, слет, который является смотром достижений работников и учащихся учреждений образования в различных видах технического творчества, изобретательства и рационализаторства, стал традиционным мероприятием в системе профессионально-технического и среднего специального образования и проводится один раз в два года, начиная с 1989 года.
Целью мероприятия является активизация работы по привлечению учащейся молодежи к техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству, выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи; создание условий для творческой самореализации учащихся и педагогических работников.
На всех этапах в республиканском слете приняли участие 126 учреждений профессионально-технического и 32 учреждения среднего специального образования. Участниками слета стали свыше 25 тыс. учащихся и 1,5 тыс. педагогических работников.
Заключительный этап включал следующие конкурсы: «Визитная карточка команды»; «Мир открытий» (номинации «Машиностроение», «Приборостроение», «Электроника и связь», «Строительство», «Транспорт», «Сельское хозяйство»); «Экономия энергетических и материальных ресурсов»; конкурс на лучшую экспозицию республиканской выставки «Изобретательство и рационализаторство в учреждениях образования», конкурс на лучшее средство обучения, а также смотр отчетов о результатах организации и проведения I-II этапов республиканского слета. В вышеназванных конкурсах учащиеся и педагогические работники защищали 112 рационализаторских предложений и полезных моделей. В конкурсе на лучшую экспозицию республиканской выставки «Изобретательство и рационализаторство в учреждениях образования» участвуют 184 учреждения образования, которые представили 690 экспонатов технического творчества. Из них 337 включают в себя рационализаторские предложения.
Приобрести первоначальные навыки изобретательской и рационализаторской деятельности, исследовательского поиска учащимся помогают в объединениях по интересам.
С момента проведения предыдущего XIV слета (2015 год) в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования подано 1996 рацпредложений, из них учащимися – 502. Внедрено в образовательный процесс 1294 рационализаторских предложения, получено 5 патентов на изобретения и полезные модели.
Приведенные цифры свидетельствуют о том, что в учреждениях профессионального образования республики рационализаторство и изобретательство стало неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа рационализаторства позволяет выпускникам учреждений профессионального образования быстрее адаптироваться к условиям производства при поступлении на предприятия, вступить в ряды новаторов и успешно реализовывать свои возможности и творческий потенциал.
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