ЭКОНОМИКА РБ

«МИНСКЭНЕРГО» ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВЫПОЛНИЛО ПЛАН ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

16:12 21.04.2017 План по энергосбережению РУП «Минскэнерго» за январь-март 2017 года выполнен в полном объеме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках выполнения Программы энергосбережения было реализовано 9 мероприятий, в т.ч. 2 дополнительных. План по использованию местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии РУП «Минскэнерго» за январь-март 2017 года выполнен в полном объеме. За январь-март по факту выполнено: выработка электроэнергии – 3,3 млрд кВтч (план – 3,3 млрд кВтч); отпуск электроэнергии с шин – 3 млрд кВтч (план – 3,1 млрд кВтч); отпуск теплоэнергии – 5,4 млн Гкал (план – 5,3 млн Гкал); удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии – 192,7 г/кВтч (план – 205 г/кВтч); удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии – 164,72 кг/Гкал (план – 166,43 кг/Гкал).