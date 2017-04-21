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ЭКОНОМИКА РБ
«МИНСКЭНЕРГО» ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ВЫПОЛНИЛО ПЛАН ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
16:12 21.04.2017
План по энергосбережению РУП «Минскэнерго» за январь-март 2017 года выполнен в полном объеме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках выполнения Программы энергосбережения было реализовано 9 мероприятий, в т.ч. 2 дополнительных.
План по использованию местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии РУП «Минскэнерго» за январь-март 2017 года выполнен в полном объеме.
За январь-март по факту выполнено:
выработка электроэнергии – 3,3 млрд кВтч (план – 3,3 млрд кВтч);
отпуск электроэнергии с шин – 3 млрд кВтч (план – 3,1 млрд кВтч);
отпуск теплоэнергии – 5,4 млн Гкал (план – 5,3 млн Гкал);
удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии – 192,7 г/кВтч (план – 205 г/кВтч);
удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии – 164,72 кг/Гкал (план – 166,43 кг/Гкал).
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