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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ВЫПОЛНИЛА КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 106%
15:55 21.04.2017

За 1 квартал 2017 года в результате деятельности Витебской таможни плановое задание по исполнению доходной части республиканского бюджета выполнено на 106%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, основную долю в структуре перечислений в бюджет – более 99,5%, составляют таможенные платежи.

Ежедневно через пункты пропуска «Урбаны» и «Григоровщина» на границе с Латвией перемещалось в среднем 200 легковых автомобилей, 251 грузовой автомобиль и 1,8 тысяч тонн грузов.

Большая работа проведена в пунктах таможенного оформления: по сравнению с 1 кварталом 2016 года в нынешнем периоде на 22% увеличилось количество зарегистрированных импортных деклараций на товары, на 15% увеличилось количество транзитных деклараций. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2 часа, составляет 70%.

За 3 месяца 2017 года заведено 636 дел об административных правонарушениях, выявлено 2 уголовных преступления, обращено в доход государства незаконно перемещаемого через таможенную границу товара общей стоимостью около 1,7 млн рублей.

Кроме того, кинологами таможни самостоятельно и во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами области изъято более 60 г некурительной табачной смеси «насвай», а также в общей сложности около 1,6 кг опасного наркотического средства «марихуана».
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