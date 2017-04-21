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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТОМ: ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОПРОСИЛ БЕЛОРУСОВ ПОСТРОИТЬ ВТОРОЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
15:32 21.04.2017

Александр Лукашенко потребовал принять меры для наращивания экспорта услуг.

«До сих пор не реализован потенциал, связанный с экспортом услуг. А ведь на нем мы всегда неплохо зарабатывали. Нужно вернуть утраченные позиции и в дальнейшем из года в год укреплять. Особое внимание – наиболее перспективным видам услуг: инжиниринговым, туристическим», - сказал он в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

А.Лукашенко отметил заметное продвижение Беларуси в последнее время в развитии туристической отрасли: стоило обратить чуть больше внимания на этот сектор экономики – и уже заметные подвижки.

«Есть перспективы в развитии экспорта строительных услуг. Наши позиции здесь значительно упрочились после возведения горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Уверен, теперь профессионализм наших строителей будет еще более востребован на мировых рынках. Открою небольшой секрет: во время приемки горно-обогатительного комбината президент Туркменистана попросил построить второй такой комбинат. Вы, наверное, обратили внимание, что уже объявлен конкурс на его строительство. Мне обещано, что будут предприняты все силы для того, чтобы белорусам доверить строительство второго комбината. Я сказал, что если мы захотим, то и так выиграем этот тендер», - отметил А. Лукашенко.

По его словам, надо все продумать, поскольку база там создана: место будущего строительства находится в 40 км или 60 км от действующего комбината.

«Если условия будут приемлемые, то не надо продавать эту базу – тракторы, бульдозеры, экскаваторы и прочую технику, а переместить их на 40 км и строить, если окажемся победителями, второй горно-обогатительный комбинат. Но еще раз подчеркиваю: надо учесть все ошибки, которые были нами допущены при строительстве первого Гарлыкского комбината», - констатировал А. Лукашенко.
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