На 1 апреля субъекты малого и среднего бизнеса в бюджет Минска внесли 936,2 млн рублей, или 122,1% к аналогичному периоду 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в столице зарегистрировано более 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество субъектов увеличилось на 2,6%.

Этим кругом плательщиков обеспечено 37% консолидированных поступлений Минска, что на 6,6 п.п. выше 2016 года.