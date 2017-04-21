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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС НА 1 АПРЕЛЯ ВНЕС В БЮДЖЕТ МИНСКА БОЛЕЕ 936 МЛН РУБЛЕЙ
15:00 21.04.2017
На 1 апреля субъекты малого и среднего бизнеса в бюджет Минска внесли 936,2 млн рублей, или 122,1% к аналогичному периоду 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в столице зарегистрировано более 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество субъектов увеличилось на 2,6%.
Этим кругом плательщиков обеспечено 37% консолидированных поступлений Минска, что на 6,6 п.п. выше 2016 года.
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