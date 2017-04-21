Пассажиры поезда №3 Москва-Брест, пострадавшие при инциденте 8 апреля на Московской железной дороге, смогут подать документы для получения страховых выплат на территории Беларуси с помощью ЗАСО «ТАСК».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, в соответствии с законодательством России все пострадавшие пассажиры поезда №3 имеют право на получение страховых выплат, которые производит АО «СОГАЗ» (Москва, Уланский переулок, д. 26, тел. 8-10-7-495-739-21-40).

На территории Беларуси оформление и подача документов для получения страховых выплат производится в подразделениях ЗАСО «ТАСК». Документы будут приниматься по следующим адресам:

Минск: ул. Червякова, 46, тел. +375 (17) 290 10 45; ул. Свердлова, 22-2, тел. +375 (17) 225 24 15; ул. Пионерская, 36, тел. +375 (17) 369 59 59, 202 40 04, +375 (29) 103 05 60, +375 (29) 559 46 09; пр. Независимости 58/9, тел. +375 (17) 292-47-76, +375 (17) 296-64-64;

Брест: ул. Комсомольская, 3, +375 (0162) 26-39-18;

Барановичи: ул. Тельмана, 58, +375 (0163) 45-59-76;

Витебск: ул. Димитрова, 6, +375 (0212) 36-90-09;

Гомель: пр. Ленина, 59, +375 (0232) 77-76-09;

Гродно: пр. Суворова, 76А, +375 (0152) 52-51-10;

Могилев: ул. Дзержинского, 9, +375 (0222) 769-183;

Пинск: ул. Гоголя, 36, к. 58, +375 (0165) 32-36-59.

ОАО «РЖД» приняло решение о предоставлении всем пассажирам поезда бесплатной поездки из Москвы до любой станции БЖД и обратно (как в направлении из Москвы до станции Белорусской железной дороги, так и от станции БЖД до Москвы). Поездку можно совершить до 31 декабря в поездах формирования как Федеральной пассажирской компании, так и Белорусской железной дороги. При этом бесплатный билет оформляется в вагон той же категории.

Для оформления поездки и за более подробной информацией пассажирам следует обращаться по телефону в Москве +7 (499) 266-66-44 или направить заявку в произвольной форме на электронный адрес . Обращения пассажиров в билетную кассу не требуется.