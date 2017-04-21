ОАО «Красный пищевик» возвращает в производство конфеты «Белорусочка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, фабрика сохранила оригинальную рецептуру продукта, которой более 50 лет. Этот набор мармеладных конфет, покрытых шоколадной глазурью, заработал репутацию не просто вкусного и полезного лакомства, но и традиционного и желанного сувенира из Беларуси. Линейка представлена шестью вкусами: земляника, клюква, крыжовник, черника, черная смородина, яблоко. Специалисты предприятия взяли самое лучшее от белорусских ягод и фруктов и привнесли это в мармелад.

Основными ингредиентами конфет являются: яблочное пюре (25%), натуральные протертые ягоды и пектин, поэтому в полезности продукта сомневаться не приходится. Кроме того, мармелад способен оказывать благотворное влияние на работу внутренних органов и состояние всего организма в целом. Из полезных и питательных веществ в его состав входит большое количество витаминов (витамины группы В, витамин РР, К и Е) и минералов (железо, кальций, медь, магний, фосфор, калий, натрий), которые содержаться в свежих фруктах и ягодах, используемых для приготовления мармелада и не теряющих своих свойств при термической обработке. К тому же мармелад входит в число сладостей, содержащих минимум калорий, что позволит наслаждаться его прекрасным вкусом практически без вреда для фигуры.

Для того чтобы идти в ногу с актуальными тенденциями и трендами, было решено обновить дизайн упаковки, сделать его более современным, добавив эмоций и ярких красок. «Сочные» цвета, использованные в качестве фоновых, не только сразу же привлекают внимание, но и соответствуют вкусу самих фруктов и ягод. На первом плане остается собирательный образ девушки, отрисованный в современной анимационной стилистике. «Белорусочка» в красивом платье с традиционным орнаментом, длинной светлой косой и ослепительной улыбкой замечательно передаёт национальный колорит, красоту и доброжелательность белорусского народа.

Далеко не последнее место занимает также аппетитное изображение самих конфет, открывающее всю красоту призывно переливающегося мармелада, который так и хочется попробовать. Сочные фрукты и ягоды, изображенные рядом, подчеркивают его природную натуральность.