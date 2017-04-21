ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ВОЗВРАЩАЕТ В ПРОИЗВОДСТВО КОНФЕТЫ «БЕЛОРУСОЧКА»
14:46 21.04.2017

ОАО «Красный пищевик» возвращает в производство конфеты «Белорусочка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, фабрика сохранила оригинальную рецептуру продукта, которой более 50 лет. Этот набор мармеладных конфет, покрытых шоколадной глазурью, заработал репутацию не просто вкусного и полезного лакомства, но и традиционного и желанного сувенира из Беларуси. Линейка представлена шестью вкусами: земляника, клюква, крыжовник, черника, черная смородина, яблоко. Специалисты предприятия взяли самое лучшее от белорусских ягод и фруктов и привнесли это в мармелад.

Основными ингредиентами конфет являются: яблочное пюре (25%), натуральные протертые ягоды и пектин, поэтому в полезности продукта сомневаться не приходится. Кроме того, мармелад способен оказывать благотворное влияние на работу внутренних органов и состояние всего организма в целом. Из полезных и питательных веществ в его состав входит большое количество витаминов (витамины группы В, витамин РР, К и Е) и минералов (железо, кальций, медь, магний, фосфор, калий, натрий), которые содержаться в свежих фруктах и ягодах, используемых для приготовления мармелада и не теряющих своих свойств при термической обработке. К тому же мармелад входит в число сладостей, содержащих минимум калорий, что позволит наслаждаться его прекрасным вкусом практически без вреда для фигуры.

Для того чтобы идти в ногу с актуальными тенденциями и трендами, было решено обновить дизайн упаковки, сделать его более современным, добавив эмоций и ярких красок. «Сочные» цвета, использованные в качестве фоновых, не только сразу же привлекают внимание, но и соответствуют вкусу самих фруктов и ягод. На первом плане остается собирательный образ девушки, отрисованный в современной анимационной стилистике. «Белорусочка» в красивом платье с традиционным орнаментом, длинной светлой косой и ослепительной улыбкой замечательно передаёт национальный колорит, красоту и доброжелательность белорусского народа.

Далеко не последнее место занимает также аппетитное изображение самих конфет, открывающее всю красоту призывно переливающегося мармелада, который так и хочется попробовать. Сочные фрукты и ягоды, изображенные рядом, подчеркивают его природную натуральность.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2017
валюта курс
EUR 2.0122
USD 1.8763
RUB 3.3354
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0122 -0.0086
USD 1.8763 -0.0063
RUB 3.3354 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0100 2.0150
USD 1.8730 1.8770
RUB 3.3220 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 21.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0740
EUR/RUB 60.3000 60.5000
USD/RUB 56.0000 56.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте