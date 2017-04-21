В связи с проведением ремонтных работ и полным закрытием движения по ул. Академической на участке от просп. Независимости до ул. Платонова в Минске 30 апреля, 1 мая вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», движение автобусов маршрута №20С организуется по ул. Сурганова до пл. Бангалор с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке; движение автобусов маршрута №37 в направлении ДС Карбышева организуется по ул. Платонова, Сурганова, просп. Независимости с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Академическая».