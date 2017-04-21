Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, несмотря на необходимость снижения рисков совершения коррупционных правонарушений, в сфере закупок товаров (работ, услуг) они по-прежнему имеются.

Так, не исключены факты закупки товаров (работ, услуг) без соответствующих процедур государственных закупок и проведения закупки у одного продавца без согласования с вышестоящим государственным органом.

Например, СПК «Агро-Детковичи» и СПК «Бездеж-Агро» (Дрогичинский район), ОАО «Агро-Турна» (Каменецкий район), СПК «Красный партизан» (Малоритский район) в 2015-2016 годах заключали с организациями договоры на выполнение работ по известкованию кислых почв без проведения процедур государственных закупок.

Имеются нарушения, связанные с неполным либо несвоевременным размещением информации о планируемых и проводимых процедурах государственных закупок. Такие факты выявлены в учреждениях образования и здравоохранения Бреста, Березовского и Малоритского районов, фермерских хозяйствах и организациях агропромышленного комплекса большинства регионов области.

Органами прокуратуры Брестской области внесено 139 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 59 лиц.