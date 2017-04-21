ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЯЕТ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКУПКАХ
14:20 21.04.2017

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, несмотря на необходимость снижения рисков совершения коррупционных правонарушений, в сфере закупок товаров (работ, услуг) они по-прежнему имеются.

Так, не исключены факты закупки товаров (работ, услуг) без соответствующих процедур государственных закупок и проведения закупки у одного продавца без согласования с вышестоящим государственным органом.

Например, СПК «Агро-Детковичи» и СПК «Бездеж-Агро» (Дрогичинский район), ОАО «Агро-Турна» (Каменецкий район), СПК «Красный партизан» (Малоритский район) в 2015-2016 годах заключали с организациями договоры на выполнение работ по известкованию кислых почв без проведения процедур государственных закупок.

Имеются нарушения, связанные с неполным либо несвоевременным размещением информации о планируемых и проводимых процедурах государственных закупок. Такие факты выявлены в учреждениях образования и здравоохранения Бреста, Березовского и Малоритского районов, фермерских хозяйствах и организациях агропромышленного комплекса большинства регионов области.

Органами прокуратуры Брестской области внесено 139 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 59 лиц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2017
валюта курс
EUR 2.0208
USD 1.8826
RUB 3.3332
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0122 -0.0086
USD 1.8763 -0.0063
RUB 3.3354 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0100 2.0150
USD 1.8730 1.8770
RUB 3.3220 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 21.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0740
EUR/RUB 60.3000 60.5000
USD/RUB 56.0000 56.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте