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ЭКОНОМИКА РБ
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ВИТЕБСКЕ
14:02 21.04.2017
18-19 мая на базе Витебского государственного медицинского университета состоится IX Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Артериальная гипертензия и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, конференция посвящена современным подходам ведения пациентов с артериальной гипертензией. Будут рассмотрены вопросы развития и патогенеза, ранней диагностики поражения органов мишеней, лечение артериальной гипертензии при наличии коморбидной патологии, а также профилактики развития инсультов, инфарктов и смерти от болезней системы кровообращения. Планируется проведение двух мастер-классов по подбору и оценке эффективности антисклеротической терапии и лечению рефрактерной артериальной гипертензии методом денервации почечных артерий.
В ходе конференции будут прочитаны лекции представлены доклады ведущих специалистов Республики Беларусь, Российской Федерации, Швеции, Польши, Латвии, Боснии и Герцегавины, Саудовской Аравии, Узбекистана, проведена школа для врачей- специалистов.
Артериальная гипертензия является одной из основных причин заболеваемости и развития сердечно-сосудистых осложнений среди взрослого населения Республики Беларусь. Организаторы форума надеются, что мероприятие позволит врачам-специалистам приобрести новые знания в области лечения и медицинской профилактики сердечно-сосудистой патологии, что повысит эффективность их повседневной работы.
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