Беларуси необходимо обеспечить зеленую улицу для инвесторов. Об этом заявил в послании к народу и Национальному собранию Александр Лукашенко.

«Первое, что нам нужно сделать, - изменить отношение к инвесторам. Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране. Все вопросы должны решаться оперативно!», - потребовал он.

А. Лукашенко подчеркнул, что сегодня в стране созданы благоприятные условия для инвестирования. Удалось добиться макроэкономической стабилизации, нет политических потрясений, действует соответствующее законодательство. Не делается никаких различий между отечественными и зарубежными инвесторами.

«Возникает вопрос: если все условия созданы, то почему объемы инвестиций сокращаются? Где мы недорабатываем? Сегодня на позицию крупнейшего инвестора в мире выходит дружественный нам Китай. Все регионы республики установили с провинциями Китая побратимские связи, договорились о реализации ряда проектов. Почему не видно конкретных дел? За это тоже спросим», - сказал А. Лукашенко.