Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД выявили расхитителей продуктов в лицее Министерства внутренних дел.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, поступила оперативная информация, что учащимся лицея выдают продовольственный пай ниже положенной нормы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сведения подтвердились, что и стало основанием для рейда по изобличению правонарушителей.

Так, утром 17 апреля вблизи детского лагеря «Белые росы», куда лицей был передислоцирован из столицы на время ремонта основного здания, сотрудники ОБЭП Минского РУВД задержали 57-летнюю жительницу Логойска и 59-летнюю минчанку. Женщины работают поваром и посудомойщицей согласно договору, заключенному лицеем МВД с УП «Комбинат школьного питания Партизанского района Минска».

При осмотре принадлежащих им пакетов оперативники нашли похищенные продукты питания: мясной фарш, сыр, сметану, сливочное и растительное масло, чай, майонез и фрукты.

После задержания подозреваемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном. В их отношении составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.5 КоАП Беларуси («Мелкое хищение»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 30 базовых величин либо административный арест.

Похищенные продукты возвращены в лицей.

Также в адрес работодателя женщин будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Это, в свою очередь, повлияет на решение о дальнейшем продлении или прекращении трудовых отношений.