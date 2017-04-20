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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ В БЕЛАРУСИ ПРОЧНОЙ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ – ЛУКАШЕНКО
12:42 21.04.2017

Приоритетной задачей является создание в Беларуси прочной и конкурентоспособной экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию.

«Приоритет – создание прочной, конкурентоспособной экономики. Экономики завтрашнего дня. Именно она является основой нашего суверенитета. Предстоит колоссальная работа. Но делать ее мы будем уже не с нуля. За четверть века независимости решены многие непростые проблемы. Потенциал, который мы имеем, позволяет стране демонстрировать жизнестойкость даже в самые неблагоприятные периоды. Это показал и предыдущий год», - сказал он.

По его словам, в мировой экономике все больше укрепляется принцип национального протекционизма – каждый сам за себя.

«Это усложняет продвижение нашей продукции. К примеру, Европа хоть и пошла с нами на некоторое сближение, по-прежнему не дает хода ряду белорусских изделий. Рынки стран так называемой дальней дуги давно поделены, и влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко», - заявил А. Лукашенко.
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