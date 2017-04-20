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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНГОРИСПОЛКОМЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
12:31 21.04.2017
В Мингорисполкоме обсудили перспективные направления работы инкубаторов малого предпринимательства и центров поддержки предпринимательства на текущий год, пишет агентство «Минск-Новости».
В работе заседания приняли участие заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий, представители Министерства экономики Республики Беларусь и районных администраций столицы, а также руководители субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
В 2016 году через центры поддержки и инкубаторы малого предпринимательства прошло 63 тыс. человек. Увеличить количество людей, занятых малым бизнесом в текущем году, по мнению специалистов комитета экономики Мингорисполкома, могла бы организация бесплатной телефонной линии по оказанию информационной и правовой поддержки как предпринимателям, так и безработным гражданам. Также было предложено активнее использовать свободные площади, на которые распространяются льготные ставки аренды. Кроме того, поступило предложение размещать на сайтах районных администраций активные ссылки на сайты инкубаторов и центров поддержки.
Для внесения поправок в обсуждаемый Проект нормативного правового акта, касающегося деятельности инкубаторов и центров поддержки, предложено направлять замечания в адрес для их дальнейшего обобщения и выработки единой позиции.
Предложения можно направить на адрес электронной почты комитета экономики Мингорисполкома отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома до 15.00 21 апреля.
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