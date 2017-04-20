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ЭКОНОМИКА РБ


У ПРЕДПРИЯТИЙ ХОЛДИНГА «ГОМЕЛЬСКАЯ МЯСО-МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ» ВЫЯВЛЕНЫ НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
12:03 21.04.2017

Ряд предприятий холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» за 2016 год снизили затраты на единицу выпускаемой продукции от 4% до 21%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, предприятиями холдинга далеко не в полной мере использовались имеющиеся резервы по снижению затрат.

Так, контрольно-аналитические мероприятия Комитета государственного контроля Гомельской области показали, что у перерабатывающих предприятий холдинга имеется значительное количество основных фондов, не используемых в хозяйственном обороте, на содержание которых затрачиваются дополнительные средства, в том числе на уплату налогов.

Согласно положению, утвержденному постановлением Совета министров от 06.11.2013 № 957 и Налоговому кодексу Республики Беларусь субъекты хозяйствования за неиспользуемые (неэффективно используемые) капитальные строения (здания, сооружения) и земельные участки уплачивают налоги на недвижимость и землю в 10-кратном размере.

В частности, ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» более 2 лет не используется в хозяйственной деятельности филиал по приему и первичной обработке молока в Корме и филиал «Ветковский молочный завод» в Ветке. Только за 2016 год затраты комбината на их содержание составили более 180 тыс. руб. (с учетом налогов).

До настоящего времени вопрос вовлечения в хозяйственный оборот указанного имущества не решен.

Аналогично, более 2 лет на ОАО «Гомельский мясокомбинат» неэффективно используется объект, расположенный в г. Гомеле, в состав которого входят 23 капитальных строений общей площадью 6,6 тыс. м2.

В 2016 году в аренду сдавалось немногим более 25% от общей площади, что компенсировало менее 2% затрат на содержание объекта, которые составили более 150 тыс. руб.

При этом, для финансирования реконструкции основного производства комбинат привлекает кредитные ресурсы.

В настоящее время ОАО «Гомельский мясокомбинат» принято решение о реализации данного объекта, однако выполнение этого решения затягивается.

Аналогично, с 2016 года ОАО «Милкавита» не эксплуатируется комплекс из 8 зданий и сооружений Речицкого производственного участка общей площадью более 2,5 тыс. м2.

С целью ухода от уплаты в 10-кратном размере налогов на недвижимость и землю ОАО «Милкавита» не представило в 2016 году в местные органы власти информацию о неиспользовании в производстве вышеуказанных объектов (строений).

Кроме того, с 2014 года на ОАО «Милкавита» затягивается строительство и ввод в эксплуатацию когенерационного комплекса, работа которого позволит обеспечить производство собственной электроэнергией и соответственно снизить затраты на ее приобретение.

Одной из причин затягивания сроков ввода когенерационного комплекса являются нарушения при закупке оборудования.

На ОАО «АФПК Жлобинский мясокомбинат» с 2008 года неэффективно используется кулинарная линия немецкой компании «ALCO». При производительности линии 3 тонны мясных полуфабрикатов в смену ее загруженность в 2016 году составила не более 16%. Низкая загрузка указанной линии и снижение загрузки других производственных мощностей комбината более чем на 30% явились одной из причин роста в 2016 году затрат на единицу продукции в целом на 1,5%.

Также практически у всех предприятий холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» имеются незадействованные резервы снижения затрат на таких направлениях как энергосбережение и оптимизация общехозяйственных расходов.

Таким образом, для успешной работы на внутреннем и внешнем рынках, предприятиям холдинга нельзя останавливаться на достигнутом, а необходимо активно искать пути снижения затрат на производство продукции при сохранении ее качества.

По итогам проверочных мероприятий Комитетом области приняты меры по пресечению нарушений со стороны ОАО «Милкавита» и привлечению к ответственности его должностных лиц, а информация о результатах контрольных мероприятий направлена ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо - молочная компания» для принятия мер реагирования.
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