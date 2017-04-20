|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «МОГИЛЕВ»
11:26 21.04.2017
Новый резидент зарегистрирован в СЭЗ «Могилев» – общество с ограниченной ответственностью «Виктори Термо Групп», пишут «Могилевские ведомости».
Компания планирует реализацию инвестиционного проекта по производству систем отопления. В его рамках будет создано современное производство, ориентированное на рынки стран ЕАЭС, а также внутренний рынок Беларуси.
Бренд «Виктори» (Victory) хорошо известен в Могилеве. Производимое им отопительное оборудование пользуется спросом у потребителя на отечественном и внешнем рынках. Интерес к продукции не снижается благодаря тому, что газовые котлы Victory произведены по современной и инновационной технологии.
Зарегистрированный резидент стал 40 в составе СЭЗ «Могилев».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2017
Курсы в банках
на 21.04.2017
Конвертация в банках
на 21.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте