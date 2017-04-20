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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «МОГИЛЕВ»
11:26 21.04.2017

Новый резидент зарегистрирован в СЭЗ «Могилев» – общество с ограниченной ответственностью «Виктори Термо Групп», пишут «Могилевские ведомости».

Компания планирует реализацию инвестиционного проекта по производству систем отопления. В его рамках будет создано современное производство, ориентированное на рынки стран ЕАЭС, а также внутренний рынок Беларуси.

Бренд «Виктори» (Victory) хорошо известен в Могилеве. Производимое им отопительное оборудование пользуется спросом у потребителя на отечественном и внешнем рынках. Интерес к продукции не снижается благодаря тому, что газовые котлы Victory произведены по современной и инновационной технологии.

Зарегистрированный резидент стал 40 в составе СЭЗ «Могилев».
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