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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 40% ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЯЮТ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
11:03 21.04.2017
На 1 апреля 2017 года в Гомельской области 19098 субъектов хозяйствования применяют упрощенное налогообложение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, это более 40% от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 6510 организаций и 12588 индивидуальных предпринимателей.
За счет поступлений плательщиков, применяющих упрощенное налогообложение, сформировано 4% бюджета области, поступило в январе-марте 2017 года 20,6 млн. рублей, в том числе налога при упрощенной системе налогообложения – 10,5 млн. рублей. В расчете на одного плательщика УСН поступления составили 1,08 тыс. рублей.
Всего бюджет области за первый квартал 2017 года поступило 511,2 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 165,2 млн. рублей, в местные бюджеты - 346,0 млн. рублей.
Более половины доходов бюджета области в истекшем периоде сформированы за счет поступлений трех налогов: 21,2% – за счет подоходного налога, 18,8% – за счет акцизов, 15,2% – налога на добавленную стоимость.
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