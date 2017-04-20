ЭКОНОМИКА РБ

МАГАЗИН «КРАСНОГО ПИЩЕВИКА» ПО ФРАНШИЗЕ ОТКРОЕТСЯ 21 АПРЕЛЯ В МИНСКЕ

10:57 21.04.2017 В Минске 21 апреля откроется по франшизе магазин ОАО «Красный пищевик». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин расположился по адресу ул. Волгоградская, 4.