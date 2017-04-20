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ЭКОНОМИКА РБ
МАГАЗИН «КРАСНОГО ПИЩЕВИКА» ПО ФРАНШИЗЕ ОТКРОЕТСЯ 21 АПРЕЛЯ В МИНСКЕ
10:57 21.04.2017
В Минске 21 апреля откроется по франшизе магазин ОАО «Красный пищевик».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, магазин расположился по адресу ул. Волгоградская, 4.
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