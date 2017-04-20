Председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов обратился к генеральному директору ОАО «Белгорхимпром» Вячеславу Коршуну за информацией о сохранении гарантий для работников, работающих и занятых 80% и более рабочего времени на работах во вредных и опасных условиях труда на Гарлыкском ГОК в Туркменистане.

Независимый профсоюз направил письмо руководству «Белгорхимпрома».

«На основании заключенного договора между государственным концерном «Туркменхимия» и ОАО «Белгорхимпром» по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината и в связи с тем, что работники ОАО «Беларуськалий», члены профсоюза, были заняты на строительстве данного комбината, а в настоящее время продолжают сопровождение в работе по добыче и переработке калийных руд, просим предоставить информацию о сохранении гарантий для работников, работающих и занятых 80% и более рабочего времени на работах во вредных и опасных условиях труда в Туркменистане. В частности, о правах на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, о сокращенной продолжительности рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, о дополнительном отпуске за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, об оплате труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, об отчислениях нанимателя на профессиональное пенсионное страхование работников в соответствии с законом Беларуси от 5 января 2008 года «О профессиональном пенсионном страховании», - говорится в письме, размещенном на сайте НПГ.

«В связи с отсутствием информации о компенсациях, по условиям труда работников, направляемых на работу в Гарлыкский ГОК, мы обратились к руководству «Белгорхимпрома». Тем более что сейчас горно-обогатительный комбинат уже введен в эксплуатацию, и в соответствии с законодательством Беларуси работникам, занятым во вредных условиях труда, должна предоставляться компенсация», - прокомментировал С. Черкасов.