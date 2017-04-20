На основании материалов проверки, проведенной Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителя отдела универсама в Слониме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, несколько месяцев специалист, которой подчинялись работники отдела собственного производства, незаконно присваивала часть их зарплаты.

Как выяснили работники финансовой милиции, этому предшествовало привлечение женщины к штрафу в 3 млн. неденоминированных рублей, который был наложен надзорными органами за административный проступок. Решив разделить вину (и, соответственно, штраф) с подчиненными, специалист заверила, что начислит им завышенные премии, часть которых они будут отдавать ей. Так и случилось, причем, как в период уплаты штрафа, так и позже.

В итоге общая сумма средств, незаконно изъятых у подчиненных, превысила 9 млн. неденоминированных рублей. Возмущенные работники отдела (у одной подчиненной шеф потребовала 4 млн. рублей из зарплаты) обратились в финансовую милицию Слонима. Изучение показало, что на самом деле работники отдела должны были получать именно начисленные им суммы, а никакого «завышения» их премий не было.

В настоящее время следственным органам предстоит вникнуть во все «начисления и расчеты» в пользу специалиста из универсама, а также дать правовую оценку ее действиям.