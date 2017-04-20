«Бабушкина крынка» стала лидером по поставка сливочного масла и сухого молока в Россию по итогам 2016 года, согласно версии аналитического центра Milknews – информационного ресурса молочного рынка РФ.

Как пишут «Могилевские ведомости», итог проведенного им анализа показывает, что в топ-5 импортеров вошли Беларусь с 79%, Уругвай с долей в 8%, Новая Зеландия (8%), Кыргызстан (2%) и Молдова (1%). Среди белорусских поставщиков на первом месте холдинг «Бабушкина крынка». В тройку лидеров также вошли Слуцкий сыродельный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.

На основе проведенного анализа импорта сухого обезжиренного молока в Российскую Федерацию в 2016 году, пятерка лидеров выглядит следующим образом: Беларусь с 82%, Турция с долей в 7%, Аргентина (5%), Швейцария (4%) и Уругвай (1%).

Среди компаний лидерами, как и по сливочному маслу, стали белорусские предприятия «Бабушкина крынка» и «Слуцкий сыродельный комбинат», а также «Молодечненский молочный̆ комбинат».

Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является крупнейшим в Беларуси производителем молочной продукции. В структуру общества входят: головное предприятие в Могилеве, 8 молокоперерабатывающих заводов Могилевской области и сельхозпредприятие в Хотимском районе. На сегодняшний день производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1700 тонн молока в сутки. Всего компания производит более 300 наименований продукции.