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ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ПОСТУПИЛО 312,9 МЛН РУБЛЕЙ
09:27 21.04.2017
По итогам работы за январь-март 2017 г. в консолидированный бюджет Витебской области поступило 312,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в том числе в республиканский бюджет – 38,9 млн рублей, в местный – 274 млн рублей.
Более 75% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: подоходного налога (27,4%), акцизов (24,0%), налога на недвижимость (7,8%), налога на добавленную стоимость (5,1%), земельного налога (4,2%), налога на прибыль (3,9%), налога при упрощенной системе налогообложения (2,9%).
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