По итогам работы за январь-март 2017 г. в консолидированный бюджет Витебской области поступило 312,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в том числе в республиканский бюджет – 38,9 млн рублей, в местный – 274 млн рублей.

Более 75% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: подоходного налога (27,4%), акцизов (24,0%), налога на недвижимость (7,8%), налога на добавленную стоимость (5,1%), земельного налога (4,2%), налога на прибыль (3,9%), налога при упрощенной системе налогообложения (2,9%).