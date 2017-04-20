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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ПИВО «ТРИ КОРОЛЯ» ПРЕДСТАВИЛО ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО»
18:21 20.04.2017
ОАО «Лидское пиво» представило новое светлое пастеризованное пиво «Три короля».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новый сорт «Три короля» — это классический светлый лагер, крепостью не менее 4%. Массовая доля сухих веществ — 10%.
Пиво выпускается в ПЭТ-бутылке зеленого цвета, объемом 1 л,1,5 л и 2 л. Первая партия нового продукта, объемом 2 л, уже появилась на прилавках магазинов. «Три короля» в таре объемом 1 л и 1,5 л появится в продаже до конца апреля.
Рекомендуемая цена — 2,15 рубля за бутылку, объёмом 1 л, 3,06 рубля и 3,78 рубля за бутылки 1,5 л и 2 л соответственно.
Новинка ориентирована на широкий круг потребителей и вводится в ассортимент на постоянной основе.
«Лидское пиво» выпускало пивной бренд «Три короля» в 2004-2010 гг. Это была линейка из трех сортов легкого светлого пива, крепостью не более 3,7%. Новый сорт «Три короля» перенял у предшественника название, чешские элементы в дизайне этикетки и написании логотипа.
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