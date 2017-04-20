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ЭКОНОМИКА РБ


ФОНД «МИНСКГОРИМУЩЕСТВО» ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СТИЛЕ ЛОФТ
18:05 20.04.2017

В ходе обследования промышленных предприятий Минска выявлено более 10 неэффективно используемых производственных площадок, на базе которых можно реализовать проекты в стиле лофт. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщила начальник управления по распоряжению и использованию госимущества и контроля Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Артименя.

Согласно этому архитектурному направлению, здания промышленного назначения (фабрики, заводы, склады) переоборудуются под жилье, мастерскую или офисное помещение.

«Неэффективно используемые производственные объекты выявлены в открытых акционерных обществах «Интеграл», «Минский завод «Калибр», «Алеся», «МЗОР», «Минский подшипниковый завод», «МПОВТ», «Минский завод автоматических линий», «Сукно», «Минскдрев». Кроме того, они находятся на территориях таких предприятий, как «Минский завод шестерен», «Экорес», а также нескольких организаций промзоны «Колядичи», - отметила Г. Артименя. - Собранные сведения с фотоматериалами мы направили в Министерство промышленности, комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, УП «Минскградо», ГПО «Минскстрой» и администрации районов столицы. Работа по выявлению неэффективно используемых производственных площадок будет продолжена».

Лофт (англ. loft — чердак) — архитектурный стиль, зародившийся в индустриальных кварталах Нью-Йорка в 40-х годах XX века. Тогда люди искусства со скромным достатком выкупали большие помещения на старых заводах и обустраивали их под жилье.
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