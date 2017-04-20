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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЩЕ ОДИН ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «МАРКО» ОТКРЫЛСЯ В КОБРИНЕ
17:58 20.04.2017
В Кобрине Брестской области открылся второй по счету фирменный магазин «Марко».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», магазин расположился на первом этаже торгового центра «Крок» (улица Дзержинского, 66).
Новый «Марко» оформлен в соответствии с современными принципами комфортного шопинга: самообслуживание и достаточное пространство.
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