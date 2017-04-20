С 29 мая по 2 июня Совет молодых ученых НАН Беларуси организует Школу молодого ученого «Ученый под ключ-2017».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальной академии наук Беларуси, Школа «Ученый под ключ» – это краткий курс выживания молодого ученого в мире науки. Школа представляет собой интенсивный цикл лекций, семинаров, мастер-классов, практических занятий и круглых столов ведущих ученых НАН Беларуси и приглашенных лекторов для магистрантов, аспирантов и молодых ученых по вопросам, которые необходимы для успешной и эффективной работы в науке: организация научной деятельности в НАН Беларуси и Беларуси; структура и история НАН Беларуси; финансирование науки в Беларуси; гранты, стипендии и премии для молодых ученых; международное сотрудничество; написание заявки на грант; публикация научных результатов; подготовка и защита диссертаций; управление научными проектами; презентации научных результатов на конференциях; презентация start-up и инвестиционных проектов; тайм-менеджмент.

Целью Школы молодого ученого является повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развития лидерских качеств молодых ученых для реализации самостоятельных научных проектов.

Принять участие в Школе молодого ученого приглашаются молодые ученые до 35 лет (магистранты, аспиранты, молодые ученые).

Для участия необходимо зарегистрироваться до 10 мая.

Количество мест для участия в Школе ограничено. Оргкомитет оставляет за собой право отбора кандидатур для участия в Школе. Рассылка приглашений в Школу молодого ученого будет проводиться до 20 мая. В организацию по месту работы и/или учебы молодого ученого на имя руководителя организации будет направлено письмо с просьбой его делегирования на период с 29 мая по 2 июня для участия в Школе.

По окончании Школы каждому слушателю выдается Сертификат участника.