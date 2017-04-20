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ЭКОНОМИКА РБ
В СИСТЕМЕ ЕРИП ВНЕДРЕНА НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ УСЛУГА ПРИ ПЛАТЕ ЗА ВОДУ
17:03 20.04.2017
С апреля 2017 г. при оплате жилищно-коммунальных услуг через систему ЕРИП в лицевом счете автоматически выставляется средний показатель потребления воды за последние два месяца для владельцев индивидуальных приборов учета (ИПУ), пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство» (МГЖХ), в графе «Предыдущее» содержатся ранее внесенные показания за предшествующий месяц. При этом в графе «Настоящее» автоматически отображается объем воды, рассчитанный исходя из среднего расхода водопотребления за последние два месяца. Раньше в ней значился 0 и плательщик сам вносил текущие данные ИПУ.
«Это можно делать и теперь, - сказал генеральный директор МГЖХ Виталий Смирнов. - Например, в строчке проставлено 17 кубометров, а фактически расходовано 15. Нужно просто заменить цифру 17 на 15. Если владелец лицевого счета проигнорирует ввод показаний ИПУ, для расчета будет принят средний показатель за последние два месяца. Как и прежде, показания водосчетчиков можно передавать через автоответчик».
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