Министерство по налогам и сборам МНС принимает предложения по совершенствованию открытых электронных сервисов и электронного сервиса «Личный кабинет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, предложения и замечания в части совершенствования работы сервисов, а также создания функций, которые пока не предусмотрены в них принимаются до 20 мая. Изложенное в свободной форме письмо необходимо направить в МНС по электронному адресу: с пометкой Сервисы.

На протяжении последних пяти лет министерство активно внедряет в свою работу информационные и электронные технологии. Применяемые решения способствуют совершенствованию логистики взаимодействия с налогоплательщиками, выдвигая на первый план дистанционное взаимодействие, при котором плательщик может получить необходимые ему услуги из любой точки, в любое время суток.

Основными инструментами дистанционного взаимодействия с плательщиками является открытые электронные сервисы, а также два электронных сервиса «Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Личный кабинет физического лица», которые открывают его пользователям широкие возможности работы с информацией и юридически значимыми документами в области налогообложения.