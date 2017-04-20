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ЭКОНОМИКА РБ
МНС ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ И ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
16:47 20.04.2017
Министерство по налогам и сборам МНС принимает предложения по совершенствованию открытых электронных сервисов и электронного сервиса «Личный кабинет».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, предложения и замечания в части совершенствования работы сервисов, а также создания функций, которые пока не предусмотрены в них принимаются до 20 мая. Изложенное в свободной форме письмо необходимо направить в МНС по электронному адресу: с пометкой Сервисы.
На протяжении последних пяти лет министерство активно внедряет в свою работу информационные и электронные технологии. Применяемые решения способствуют совершенствованию логистики взаимодействия с налогоплательщиками, выдвигая на первый план дистанционное взаимодействие, при котором плательщик может получить необходимые ему услуги из любой точки, в любое время суток.
Основными инструментами дистанционного взаимодействия с плательщиками является открытые электронные сервисы, а также два электронных сервиса «Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Личный кабинет физического лица», которые открывают его пользователям широкие возможности работы с информацией и юридически значимыми документами в области налогообложения.
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