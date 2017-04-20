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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ АПК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК СПИСАНИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ УЧЕТА
16:28 20.04.2017
Ряд организаций агропромышленного комплекса Минской области недостаточно проводят работу по учету, эффективному использованию и сохранности сельхозтехники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, также отсутствует должная контролирующая и координирующая роль местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных инспекций Гостехнадзора при осуществлении указанной деятельности.
Не всегда обеспечиваются установленный порядок списания техники и организация ее учета.
Руководством организаций агропромышленного комплекса не во всех случаях принимались необходимые меры по государственной регистрации и постановке на учет техники, а также по прохождению государственного технического осмотра.
Допускались нарушения требований законодательства о сохранности собственности.
В целях устранения недостатков и безусловного выполнения поручения главы государства о соблюдении порядка учета, эксплуатации и сохранности транспортных средств в АПК решением координационного совещания Миноблисполкому поручено принять меры по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций, обеспечить проведение мониторингов хранения сельскохозяйственной техники.
Руководителям областных контролирующих и надзорных органов при проведении проверок и мониторингов в организациях АПК необходимо добиваться реального устранения нарушений законодательства при обеспечении охраны производственных объектов и площадок, организации пропускного режима, а также обеспечения надлежащих условий хранения, учета, списания техники и иного имущества.
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