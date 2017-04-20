Ряд организаций агропромышленного комплекса Минской области недостаточно проводят работу по учету, эффективному использованию и сохранности сельхозтехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, также отсутствует должная контролирующая и координирующая роль местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных инспекций Гостехнадзора при осуществлении указанной деятельности.

Не всегда обеспечиваются установленный порядок списания техники и организация ее учета.

Руководством организаций агропромышленного комплекса не во всех случаях принимались необходимые меры по государственной регистрации и постановке на учет техники, а также по прохождению государственного технического осмотра.

Допускались нарушения требований законодательства о сохранности собственности.

В целях устранения недостатков и безусловного выполнения поручения главы государства о соблюдении порядка учета, эксплуатации и сохранности транспортных средств в АПК решением координационного совещания Миноблисполкому поручено принять меры по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций, обеспечить проведение мониторингов хранения сельскохозяйственной техники.

Руководителям областных контролирующих и надзорных органов при проведении проверок и мониторингов в организациях АПК необходимо добиваться реального устранения нарушений законодательства при обеспечении охраны производственных объектов и площадок, организации пропускного режима, а также обеспечения надлежащих условий хранения, учета, списания техники и иного имущества.