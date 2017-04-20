В январе-марте по трудовым контрактам, подписанным и зарегистрированным в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, на работу за пределы страны выехали 420 человек, за такой же период прошлого года — 337, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов, анализ показывает, что география трудоустройства в этом году расширилась. Около половины мигрантов (191) направилось в Россию, 87 — в Польшу, 44 — в Литву, 20 — в США. Также белорусы поехали в Японию, Великобританию, Китай, Корею, Чехию, Италию, Арабские Эмираты, Латвию, Гонконг, Норвегию, Финляндию, во Францию, в Турцию и на Тайвань. По рабочим специальностям трудоустроились 72%, в сферу торговли и обслуживания — 19%. Сельским хозяйством занялись 8%. И 1% от выехавших заполнил вакансии квалифицированных работников и специалистов.

«В Минске лицензии МВД Республики Беларусь на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами страны, имеют 72 субъекта хозяйствования, - отметил Юрий Баранов. - Из них 5 занимаются трудоустройством студентов во время летних каникул».