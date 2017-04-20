ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПОРАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ МИНЧАН УВЕЛИЧИЛОСЬ
15:53 20.04.2017

В январе-марте по трудовым контрактам, подписанным и зарегистрированным в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, на работу за пределы страны выехали 420 человек, за такой же период прошлого года — 337, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Юрий Баранов, анализ показывает, что география трудоустройства в этом году расширилась. Около половины мигрантов (191) направилось в Россию, 87 — в Польшу, 44 — в Литву, 20 — в США. Также белорусы поехали в Японию, Великобританию, Китай, Корею, Чехию, Италию, Арабские Эмираты, Латвию, Гонконг, Норвегию, Финляндию, во Францию, в Турцию и на Тайвань. По рабочим специальностям трудоустроились 72%, в сферу торговли и обслуживания — 19%. Сельским хозяйством занялись 8%. И 1% от выехавших заполнил вакансии квалифицированных работников и специалистов.

«В Минске лицензии МВД Республики Беларусь на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами страны, имеют 72 субъекта хозяйствования, - отметил Юрий Баранов. - Из них 5 занимаются трудоустройством студентов во время летних каникул».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2017
валюта курс
EUR 2.0208
USD 1.8826
RUB 3.3332
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0208 +0.0046
USD 1.8826 +0.0027
RUB 3.3332 -0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0120 2.0180
USD 1.8780 1.8830
RUB 3.3150 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0740
EUR/RUB 60.5000 60.9300
USD/RUB 56.4000 56.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте