Министерство связи и информатизации 27 апреля выпускает в обращение почтовые марки «Обыкновенный хомяк», «Горностай», «Барсук», «Бурый медведь» из серии «Красная книга Республики Беларусь. Млекопитающие».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», это продолжение серии. Начало — марки № 58-60, 75-77, 268-272, 369-372, 414, 415, 507, 508, 845-849, 944,945, 1109-1112. Художник Александр Митянин. Дизайн Марины Витковской. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Размер марок 37х26 мм. Марки печатались в одном марочном листе. В листе шестнадцать (4x4) марок. Размер листа 173х130 мм. Тираж марок по 60 тыс.

Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина».

Номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Номинал марки «N» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной.

Номинал марки «M» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки приоритетной.

Номинал марки «H» соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно неприоритетной.

Цвет мастики — черный. Художник спецштемпеля и конверта «Первый день» А. Митянин. Дизайн М. Витковской.

В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».