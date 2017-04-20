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ЭКОНОМИКА РБ


КРУПНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ НЕ ПРИХОДИЛИ В БЕЛАРУСЬ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ В ТРЦ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НИХ УСЛОВИЙ – ЭКСПЕРТ
14:20 20.04.2017

Крупные ритейлеры не приходили в Беларусь из-за отсутствия в ТРЦ необходимых для них условий. Об этом в интервью Белорусской строительной газете рассказал руководитель отдела аренды «Тринити Инвест» Юрий Федюк.

По его словам, спрос со стороны крупных компаний есть, но в Беларуси пока не было помещений, подходящих всем требованиям.

«Например, Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear и Stradivarius) или LPP (Reserved, Cropp, Sinsay) предъявляют очень жесткие требования к месту, где будут размещаться их магазины. И это не только требования к помещению, но и к самому торговому центру: определенная арендная площадь, конфигурация помещений, электрические нагрузки, вентиляция и многое другое. Можно уверенно говорить, что одна из причин, почему этих брендов раньше не было в Беларуси – отсутствие подходящих площадей. Поэтому, при строительстве в Гродно торгово-развлекательного центра TRINITI, мы учли все требования крупных ритейлеров, и теперь уверены, что наш объект полностью соответствует их стандартам», – сказал Ю. Федюк.

Он отметил, что это же касается и кинотеатров. Торговый центр привлекает людей в кинотеатр и наоборот, подобное сотрудничество экономически выгодно всем участникам.

«Следует отметить, что не только сама конструкция здания, но весь объект целиком, от общей концепции до месторасположения, позволяет появиться в Беларуси IMAX. Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о соответствии наших помещений самым высоким требованиям любого кинотеатра. Вообще, подобного оборудования и такого размещения ритейлеров, как в TRINITI, в Беларуси еще нет. Из уникальных – это первый в регионе кинотеатр формата мультиплекс, самый большой детский развлекательный центр, самый большой фитнес-центр, бизнес-центр, большое количество паркингов. К тому же у нас правильно выстроенная концепция размещение объектов. Например, тот же фитнес-центр предполагает размещение рядом крупного гипермаркета спортивного инвентаря, одежды и обуви. Следует отметить, что наш ТРК интересен для размещения крупных международных брендов, с которыми в настоящее время ведем успешные переговоры. А после открытия TRINITI людям не понадобится ездить за покупками за границу. Все необходимое будет в нашем комплексе», - заявил Ю. Федюк.
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