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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОМОСОМНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 23 МАЯ
13:57 20.04.2017
На базе ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» в Минске 23 мая состоится республиканская научно-практическая конференция «Диагностика и медицинская профилактика хромосомных болезней».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на конференции будут обсуждаться вопросы пренатальной диагностики хромосомных болезней, результаты популяционных скринирующих программ, возможности постнатальной диагностики и клинические проявления при микроделеционных синдромах, перспективы медицинской профилактики при хромосомных аномалиях.
Запланированы выступления врачей и научных сотрудников ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», имеющих большой опыт диагностики и наблюдения пациентов с хромосомными аномалиями, сотрудников городских перинатальных центров, специалистов областных медикогенетических консультаций, ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии».
На конференцию приглашаются организаторы здравоохранения, врачи-специалисты: врачи-генетики, врачи-акушеры-гинекологи, врачи-педиатры.
Организатором семинара является Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «РНПЦ «Мать и дитя».
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