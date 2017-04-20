На базе ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» в Минске 23 мая состоится республиканская научно-практическая конференция «Диагностика и медицинская профилактика хромосомных болезней».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, на конференции будут обсуждаться вопросы пренатальной диагностики хромосомных болезней, результаты популяционных скринирующих программ, возможности постнатальной диагностики и клинические проявления при микроделеционных синдромах, перспективы медицинской профилактики при хромосомных аномалиях.

Запланированы выступления врачей и научных сотрудников ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», имеющих большой опыт диагностики и наблюдения пациентов с хромосомными аномалиями, сотрудников городских перинатальных центров, специалистов областных медикогенетических консультаций, ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии».

На конференцию приглашаются организаторы здравоохранения, врачи-специалисты: врачи-генетики, врачи-акушеры-гинекологи, врачи-педиатры.

Организатором семинара является Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «РНПЦ «Мать и дитя».