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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С CISCO ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛ ОБЛАЧНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИДЖИТАЛ-ПРОДУКТОВ
13:37 20.04.2017
Впервые в Беларуси мобильный оператор МТС с компанией Cisco развернули облачную платформу, предназначенную для реализации разнообразных цифровых продуктов в промышленных масштабах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, платформа создана путем модернизации пакетного ядра сети с обеспечением аппаратным георезервированием на базе Республиканского центра обработки данных в партнерстве с компанией beCloud, имеющей единственную в Беларуси сертификацию Tier III ЦОД международного стандарта независимой консалтинговой организации Uptime Institute.
«Благодаря трансформации ядра сети в облачную платформу компания МТС готова к оказанию услуг IaaS, SaaS, PaaS и других. Мы можем решать разнообразные задачи – запускать любые платформы, виртуальные ресурсы, приложения в зависимости от нужд наших клиентов. Компания МТС открыта для взаимодействия, готова разрабатывать и предоставлять новые услуги, которые будут востребованы как массовой аудиторией, так и бизнесом», – сказал руководитель технического департамента компании МТС Алексей Тяжких.
Особый потенциал компания видит в технологии OpenStack – динамично развивающемся продукте, который позволяет оптимизировать затраты при создании продуктов и функционирует на стандартах, поддерживаемых большинством производителей. OpenStack обеспечивает реализацию приложений и платформ на базе собственной виртуальной телекоммуникационной инфраструктуры оператора.
«Стандартные источники доходов, такие как голос и данные, уже не позволяют операторам связи поддерживать высокие темпы развития бизнеса. Решения Cisco на базе облачных технологий открывают новые возможности для трансформации бизнеса и создания качественно новых сервисов как для пользователей, так и для организаций. Мы рады, что наш стратегический партнер в РБ быстро и динамично внедряет самые инновационные разработки, способствующие расширению спектра операторских услуг и увеличению прибыли», – отметил руководитель департамента по работе с операторами связи в СНГ Валентин Рыжиков.
На базе этой облачной платформы уже работает услуга «Общественный Wi-Fi», позволяющая людям бесплатно пользоваться доступом в интернет в общественных местах.
Технологические ресурсы платформы позволили в течение одного месяца развернуть несколько облачных услуг в сотрудничестве с компанией «Информатек». Один из продуктов – «Виртуальный факс» – представляет собой программное обеспечение для отправки факсимильных сообщений. Второй – «Double-Take» – позволяет создавать резервные копии для серверов. Благодаря третьему продукту – cервису wiSLA – можно осуществлять мониторинг и оптимизацию корпоративного интернет-трафика.
Также в рамках платформы развернут новый сервис для слабовидящих людей «Штурман». Приложение дает возможность передавать видео в режиме реального времени и создавать контакт между пользователями с нарушениями зрения и людьми, готовыми оказывать необходимую помощь, – штурманами. Чтобы получить помощь, абоненту с нарушениями зрения достаточно будет запустить мобильное приложение «Штурман» и нажать кнопку вызова – система сама подберет штурмана, готового помочь удаленно в режиме реального времени.
Услуги продемонстрированы в тестовой работе на выставке «ТИБО-2017». В течение трех месяцев любой клиент МТС может протестировать работу данных продуктов бесплатно. Коммерческая эксплуатация запланирована на сентябрь 2017 года.
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