В связи с увеличением пассажиропотока Белорусская железная дорога назначила на 25 апреля три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, назначены поезда: №642 Коммунары-Минск, отправлением из Коммунар в 14.52 и прибытием в Минск в 21.22; №654 Калинковичи-Минск, отправлением из Калинковичей в 17.55 и прибытием в Минск в 23.17; №698/697 Брест-Минск. Из Бреста поезд №698 отправится в 14.05 и прибудет в Минск в 18.27. Из Минска поезд №697 отправится в 19.37 и прибудет в Брест в 23.25.

Всего Белорусская железная дорога на выходные и праздничные дни в апреле и мае назначила более 70 дополнительных поездов.