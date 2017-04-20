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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НА РАДУНИЦУ НАЗНАЧИЛА 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА
13:22 20.04.2017
В связи с увеличением пассажиропотока Белорусская железная дорога назначила на 25 апреля три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, назначены поезда: №642 Коммунары-Минск, отправлением из Коммунар в 14.52 и прибытием в Минск в 21.22; №654 Калинковичи-Минск, отправлением из Калинковичей в 17.55 и прибытием в Минск в 23.17; №698/697 Брест-Минск. Из Бреста поезд №698 отправится в 14.05 и прибудет в Минск в 18.27. Из Минска поезд №697 отправится в 19.37 и прибудет в Брест в 23.25.
Всего Белорусская железная дорога на выходные и праздничные дни в апреле и мае назначила более 70 дополнительных поездов.
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