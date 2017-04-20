Столица является лидером в стране по созданию системы электронного здравоохранения, пишет агентство «Минск-Новости».

«Практически все учреждения здравоохранения полностью автоматизированы, в поликлиниках ведется электронная амбулаторная карта, в клинических больницах — электронная история болезни. Создана единая корпоративная сеть, в рамках которой реализуются различные электронные услуги и сервисы. Например, оказание телемедицинской консультации по флюорографии и маммографии, система обмена медицинскими данными, система взаимодействия между больницами, поликлиниками и скорой медицинской помощью в электронном виде, например, о наличии свободных койко-мест в больницах», - рассказал заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Владимир Лапицкий.

По его словам, в учреждениях здравоохранения Минска, особенно в клинических больницах, осуществляется полная интеграция медицинского оборудования с информационными системами, внедряется электронное направление на лабораторные исследования, а результаты анализов в электронном виде поступают в информационную систему. Устанавливаются в учреждениях здравоохранения и системы электронной очереди на тех участках, где нет записи на прием к врачу. Так работают кабинеты физиотерапии, травматологии, рентгеновской, лабораторной диагностики, доврачебный кабинет.

«Охват информатизацией составляет в среднем 75-80%. Такими темпами уже в следующем году завершим создание электронного здравоохранения в столице», - отметил В. Лапицкий.

Он также рассказал, что в Беларуси активно реализуется проект «Электронный рецепт». В Минске к нему подключены все поликлиники. Кроме того, в столице реализуется пилотный проект по формированию единой базы данных листков временной нетрудоспособности.

«Врач выписывает больничный лист, а система проверяет корректность выписки, открыт больничный лист данному пациенту или нет», - пояснил собеседник.

Кроме того, отрабатывается и новый проект «Мобильное рабочее место врача на дом» на базе 39-й городской клинической поликлиники. Врачам выдаются планшеты, которые подключены к информационной системе поликлиники. Благодаря этому у них есть оперативная информация обо всех вызовах на день, доступ к амбулаторным картам пациентов, возможность выписать электронный рецепт и электронное направление на лабораторное исследование.