За каждый поход в продуктовый магазин белорусские покупатели в среднем тратят 19,4 бел. руб. (здесь и дальше — по курсу ЦБ РФ на 20.04.2017). Год назад эта сумма была почти такой же — 19,7 бел. руб. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками Яндекс.Денег.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Яндекс.Денег, чтобы выяснить, сколько тратят на еду жители Беларуси и в какие рестораны они ходят чаще всего, были изучены данные о платежах в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах страны. Оказалось, что люди предпочитают есть дома, но стали чаще посещать заведения, где можно перекусить: за год число платежей в них увеличилось более чем на 10%.

Средний чек за продукты зависит от магазина: в «ГИППО» он составляет 26,4 бел. руб., в Green — 22,4 бел. руб., а в «Соседях» — 17,4 бел. руб.

В ресторанах и кафе жители Беларуси расходуют меньше, чем в продуктовых магазинах, — 11,7 бел. руб. в среднем за одно посещение. Но и тут все зависит от заведения. Например, в ресторанах народной кухни «Васильки» средний чек — 30,4 бел. руб., в пиццериях «Пицца Темпо» — 25,7 бел. руб., в «Макдоналдсе» — 10,7 бел. руб., в Burger King — 9,7 бел. руб. Судя по числу платежей, самые популярные заведения — Burger King, Burger Master, «Макдоналдс», KFC, Hesburger, Texas Chiсken, «Пицца Темпо», «Лидо» и «Гараж».

Еда с доставкой обходится людям дороже, чем поход в ресторан: на такие заказы они тратят в среднем за раз 19,7 бел. руб. За год услуга не стала популярнее: количество платежей в этой категории не увеличилось. Чаще всего на дом заказывают блюда итальянской кухни.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси с апреля 2016 по март 2017 года и за такой же период годом ранее. Они платили с банковских карт Яндекс.Денег категории MasterCard World и через Яндекс.Кассу — платёжное решение Яндекс.Денег для интернет-площадок. Сегодня через Кассу оплату принимают свыше 75000 сайтов по всему миру, в том числе в Беларуси. По данным Международной исследовательской компании MARC, в 2017 году Яндекс.Касса стала самым популярным платёжным решением в России.