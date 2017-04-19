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ЭКОНОМИКА РБ


В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ ОТКРЫТО 12 МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2017 ГОДУ
12:00 20.04.2017

За I квартал нынешнего года в Советском районе столицы зарегистрировано 12 новых субъектов малого бизнеса производственной направленности, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила в ходе семинара, посвященного актуальным вопросам поддержки малого бизнеса и экспортоориентированных предприятий, заместитель главы администрации Советского района Александра Величко, всего такую деятельность осуществляют около 90 предприятий.

В мероприятии приняли участие не только предприниматели и студенты ведущих столичных вузов, но и специалисты банковской сферы, центра поддержки предпринимательства, налоговой инспекции, фонда социальной защиты населения, центра гигиены и эпидемиологии Советского района.

«Цель семинара — рассказать о видах поддержки малого бизнеса, развеять у предпринимателей определенные сомнения и страхи, связанные с льготным кредитованием и субсидированием. Мы постоянно проводим активную информационную работу. Кстати, по итогам 2016 года 12 наших предприятий воспользовались государственной финансовой поддержкой, и это лучший результат среди районов столицы, - подчеркнула А. Величко. - Малый бизнес вносит в копилку района немалый вклад — свыше 57% налоговых поступлений. Для развития предпринимательства в Советском созданы все условия. В частности, на нынешний год в бюджете предусмотрено 4,8 млн рублей для оказания финансовой поддержки субъектам малого бизнеса».

По словам А. Величко, предпринимательскую деятельность на территории района сейчас осуществляют 7705 организаций (из них свыше 400 являются экспортерами) и 6 634 индивидуальных предпринимателя. По итогам I квартала из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключены 339 субъектов предпринимательства и зарегистрированы 383 новых.

«Структура осуществляемых субъектами малого и среднего бизнеса видов деятельности в последние годы существенно не изменилась: 42% заняты в торговле, 22% — в сфере услуг, 9% — в промышленности, 8% — в строительстве», - уточнила А. Величко.
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