ОАО «Лидское пиво» выпускает новый сезонный сорт кваса – первый натуральный квас брожения с натуральным березовым соком и экстрактом изюма «Квас Лидский Легкий», сообщает сайт belbeer.com.

Новинка появилась на полках магазинов 17 апреля.

Как и все представители квасной линейки от лидского завода, «Квас Лидский Легкий» не содержит консервантов, а добавление березового сока и изюма придает ему тонкий освежающий вкус.

«Квас Лидский Легкий» будет выпускаться в ПЭТ-бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра. Рекомендуемая цена составляет 0,98 рубля и 1,81 рубля за бутылку 0,5 и 1,5 литра соответственно.

Квас будет выпущен ограниченной серией и доступен в продаже только до конца августа.

«Квас Лидский Легкий» является самостоятельным напитком, но может выступать и как основа для приготовления летних окрошек. Температура хранения кваса: от 0 до 22°С.