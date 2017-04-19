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ЭКОНОМИКА РБ
«ЛИДСКОЕ ПИВО» ВЫПУСТИЛО НОВЫЙ СОРТ КВАСА НА БЕРЕЗОВОМ СОКЕ И ИЗЮМЕ
11:36 20.04.2017
ОАО «Лидское пиво» выпускает новый сезонный сорт кваса – первый натуральный квас брожения с натуральным березовым соком и экстрактом изюма «Квас Лидский Легкий», сообщает сайт belbeer.com.
Новинка появилась на полках магазинов 17 апреля.
Как и все представители квасной линейки от лидского завода, «Квас Лидский Легкий» не содержит консервантов, а добавление березового сока и изюма придает ему тонкий освежающий вкус.
«Квас Лидский Легкий» будет выпускаться в ПЭТ-бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра. Рекомендуемая цена составляет 0,98 рубля и 1,81 рубля за бутылку 0,5 и 1,5 литра соответственно.
Квас будет выпущен ограниченной серией и доступен в продаже только до конца августа.
«Квас Лидский Легкий» является самостоятельным напитком, но может выступать и как основа для приготовления летних окрошек. Температура хранения кваса: от 0 до 22°С.
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