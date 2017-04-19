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ЭКОНОМИКА РБ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОСЕВЫ ОЗИМЫХ СПИСЫВАЛИСЬ КАК ПОГИБШИЕ ОТ ВЫМЕРЗАНИЯ В ОСИПОВИЧСКОМ РАЙОНЕ
11:12 20.04.2017
КГК Могилевской области подвел итоги проверки ОАО «Осиповичиагропромтехснаб», пишут «Могилевские ведомости».
По итогам контрольных мероприятий выяснилось, что предприятие завышало в госстатотчетности площади сева озимой ржи и объемы заготовленной на кормовые цели соломы. При этом несуществующие «посевы» в последующем списывались как погибшие от вымерзания.
«Контролерами также выявлены: незаконное получение обществом средств районного бюджета, недопоставка для госнужд маслосемян рапса, нарушения сроков возврата бюджетных ссуд и законодательства в области архитектурной и строительной деятельности, землепользования, аренды, технологии выращивания сельхозкультур и др, - отметили в пресс-службе КГК региона. - За допущенные нарушения виновные привлечены к административной ответственности. Возмещение средств в бюджет, устранение иных выявленных нарушений взяты на контроль».
О результатах проверки проинформированы Осиповичский райисполком и органы управления обществом. Материалы проверки для дачи правовой оценки переданы в правоохранительные органы.
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