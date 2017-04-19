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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ВЫХОДИТ ИЗ КРИЗИСА И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕ НЕГО РЕЦЕССИИ - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
10:56 20.04.2017
Беларусь выходит из кризиса и последующей после него рецессии. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 19 апреля на презентации новинок коммунальной спецтехники, организованной на площадке ОАО "МАЗ".
По его словам, промышленность по результатам первого квартала сработала на 104,3%.
"Это хороший показатель, хотя были годы с более высокими показателями. По данным ООН, в общемировом промышленном производстве доля Беларуси выросла с 0,049% до 0,113% - рост произошел в 2,3 раза", - проинформировал Владимир Семашко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, он привел в пример МАЗ, темп роста производства которого растет по сравнению с прошлым годом. В 2016 году в действующих ценах темп роста составил 130%, в первом квартале текущего года - 172%, по ИФО (индексу физических объемов) – на уровне 137%.
"Это говорит о том, что экономика Беларуси поднимается, и этим моментом надо воспользоваться, чтобы вернуться на те рынки, где мы стабильно работали, укрепляться на них, а также осваивать новые", - резюмировал заместитель премьер-министра.
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