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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЗАСЛАВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ЗАПРЕТ НА ВЫЛОВ ЩУКИ ПРОДЛИТСЯ ПО 30 МАЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
10:48 20.04.2017
После зарыбления Заславского водохранилища (Минского моря) щукой в целях создания благоприятных условий для вселенной рыбы Минский районный исполнительный комитет решением №1962 от 17.04.2017 установил запрет на вылов щуки в данном водоеме до 31 мая 2017 года (по 30 мая включительно).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госинспекции охраны животного и растительного мира, в ближайшее время на берегу водоема появятся предупреждающие аншлаги. Об этом позаботятся участвовавшие в зарыблении члены Большого рыболовного интернет-клуба.
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