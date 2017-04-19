После зарыбления Заславского водохранилища (Минского моря) щукой в целях создания благоприятных условий для вселенной рыбы Минский районный исполнительный комитет решением №1962 от 17.04.2017 установил запрет на вылов щуки в данном водоеме до 31 мая 2017 года (по 30 мая включительно).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госинспекции охраны животного и растительного мира, в ближайшее время на берегу водоема появятся предупреждающие аншлаги. Об этом позаботятся участвовавшие в зарыблении члены Большого рыболовного интернет-клуба.