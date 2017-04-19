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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС КОНЦЕПТУАЛЬНО НЕ ГОТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ В ПАРЛАМЕНТЕ – ЭКСПЕРТ
10:39 20.04.2017
Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс концептуально не готов для принятия в первом чтении в парламенте. Об этом говорится в размещенном на сайте Независимого профсоюза горняков обращении доктора юридических наук Виктора Кривого в адрес председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко.
«В связи с включением в повестку дня нынешней, весенней сессии Палаты представителей законопроекта «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам трудовых отношений», который на 99% касается Трудового кодекса и является его коренной реформой, направленной на внедрение контрактного законодательства, как общего правила для всех работников, прошу довести до сведения депутатов настоящее обращение и прилагаемое к нему экспертное заключение.
Суть последнего заключается в том, что законопроект концептуально не готов для принятия в первом чтении и нуждается в возвращении субъекту законодательной инициативы для существенной доработки.
Устранить недостатки проекта закона имеющимися силами секретариата и депутатов Палаты представителей невозможно.
Уверен, что принятие этого законопроекта, даже в первом чтении, вызовет серьезное непонимание и иные отрицательные последствия и в Беларуси, и в других странах, а также в межнациональных структурах, прежде всего, в Международной организации труда», – сказано в обращении.
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