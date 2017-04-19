Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс концептуально не готов для принятия в первом чтении в парламенте. Об этом говорится в размещенном на сайте Независимого профсоюза горняков обращении доктора юридических наук Виктора Кривого в адрес председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко.

«В связи с включением в повестку дня нынешней, весенней сессии Палаты представителей законопроекта «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам трудовых отношений», который на 99% касается Трудового кодекса и является его коренной реформой, направленной на внедрение контрактного законодательства, как общего правила для всех работников, прошу довести до сведения депутатов настоящее обращение и прилагаемое к нему экспертное заключение.

Суть последнего заключается в том, что законопроект концептуально не готов для принятия в первом чтении и нуждается в возвращении субъекту законодательной инициативы для существенной доработки.

Устранить недостатки проекта закона имеющимися силами секретариата и депутатов Палаты представителей невозможно.

Уверен, что принятие этого законопроекта, даже в первом чтении, вызовет серьезное непонимание и иные отрицательные последствия и в Беларуси, и в других странах, а также в межнациональных структурах, прежде всего, в Международной организации труда», – сказано в обращении.