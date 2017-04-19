На Белшине в Бобруйске проведены комплексные испытания под нагрузкой всего оборудования первой очереди инвестпроекта по созданию производства радиальных ЦМК шин до 63 дюймов, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили на предприятии, ранее на заводе сверхкрупногабаритных шин была выпушена первая радиальная шина модели BEL-350 с посадочным диаметром 57 дюймов. А недавно там был создан и свулканизирован первый образец шины модели BEL-232 с таким же диаметром, предназначенной для эксплуатации на БелАЗ – 7531 и других автосамосвалах грузоподъемностью 240 тонн для работы в карьерах горнорудной промышленности. Первый образец шины, подчеркнули на предприятии, обязательно подлежит тщательному анализу. Затем начинается изготовление опытных экземпляров шин для стендовых и эксплуатационных испытаний.

Напомним, цель реализуемого сегодня на заводе СКГШ инвестиционного проекта – увеличение ассортимента и объемов производства сверхкрупногабаритных шин современной конструкции для комплектации карьерной техники особо большой грузоподъемности.