Более 50% новой техники, освоенной белорусскими предприятиями, должно экспортироваться. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 19 апреля на презентации новинок коммунальной спецтехники, организованной на площадке ОАО "МАЗ".

"В Беларуси открытая экономика, поэтому более 70% произведенного ВВП мы должны продавать на экспорт. В этом случае страна будет обеспечена финансовыми ресурсами для покупки необходимого сырья. Поэтому, когда мы осваиваем новую технику, мы ставим задачу экспортировать более 50%", - сказал он.

Тем самым решаются две цели: импортозамещение и экспорт. Основными преимуществами белорусской техники вице-премьер назвал доступную цену, надежность, качество и функциональные возможности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе ознакомления с новинками коммунальной спецтехники ОАО "МАЗ" Владимир Семашко подчеркнул, что презентация организована специально для коммунальных служб республики, которые должны увидеть, какой современной техникой для осуществления их работы обладают машиностроительные предприятия.

Говоря о новой каналопромывочной машине МАЗ, созданной на белорусском шасси с навесным оборудованием ведущей датской компании, он отметил, что такая кооперация - естественный ход. У Беларуси нет опыта в производстве подобного оборудования, а для рынка нужно предложить качественный продукт.

"Во всем мире так делается: если у нас, к примеру, нормальное шасси, то находится фирма-партнер и покупается надстройка", - добавил заместитель премьер-министра.

К слову, МАЗ сотрудничает в этом направлении со многими ведущими европейскими и китайскими производителями навесного оборудования.

Владимир Семашко также напомнил о начале строительства завода по производству оборудования для спецтехники в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", который построит компания Zoomlion. Предприятие будет производить всю гамму спецтехники - краны различной грузоподъемности, вакуумно-подметальные, мусороуборочные машины. Намечено обеспечить полную локализацию производства. Это естественный путь, чтобы быстро и уверенно войти в новый для нас рынок, заметил он.