|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МИНГОРИСПОЛКОМА 20 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ
09:26 20.04.2017
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 20 апреля проведет выездной прием граждан и юридических лиц в администрации Партизанского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мингорисполкома, прием будет проходить с 15:00 до 17:30 в администрации Партизанского района (ул. Захарова, 53).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2017
Курсы в банках
на 19.04.2017
Конвертация в банках
на 19.04.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте