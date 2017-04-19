ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МИНГОРИСПОЛКОМА 20 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРЛИЦ

09:26 20.04.2017 Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец 20 апреля проведет выездной прием граждан и юридических лиц в администрации Партизанского района. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мингорисполкома, прием будет проходить с 15:00 до 17:30 в администрации Партизанского района (ул. Захарова, 53).