В январе-марте 2017 г. организациями всех форм собственности построено 11,6 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 994,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщает Национальный статкомитет, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 357,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки – 168,3 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 207,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 271,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,3% от общего ввода по республике.