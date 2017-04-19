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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ПОЧТИ 36% ВВЕДЕННОГО В БЕЛАРУСИ ЖИЛЬЯ ПОСТРОЕНО ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
09:18 20.04.2017
В январе-марте 2017 г. организациями всех форм собственности построено 11,6 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 994,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Как сообщает Национальный статкомитет, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 357,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки – 168,3 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 207,4 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 271,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,3% от общего ввода по республике.
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