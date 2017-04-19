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ЭКОНОМИКА РБ


ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «ОЛИВАРИЯ» ВЫВОДИТ НА РЫНОК НОВЫЙ СОРТ ПИВА
17:50 19.04.2017

Пивоваренная компания «Оливария» представляет пшеничный лагер с ароматом лесных ягод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в LABS Publicity, «Аливария Белое Золото ROSE» – специальное фруктовое пиво с добавлением пшеничного солода и ароматом лесных ягод, которое создано для жарких летних дней.

Пивоваренная компания «Оливария» к летнему сезону выпускает белое нефильтрованное пиво с ароматом лесных ягод. Пенный напиток изготовлен с добавлением пшеничного солода. Новинка пополнила премиальную линейку бренда «Аливария», встав в один ряд с такими сортами, как «Аливария Белое Золото» и «Аливария Портер»

Традиционный вкус пшеничного лагера с пикантной и мягкой хмелевой горчинкой дополнен освежающим ягодным ароматом специально для жарких летних дней. Достичь этого тонкого вкусового баланса удалось благодаря сочетанию инновационных технологий, экспертизы сотрудников и наследия старейшей действующей пивоварни страны.

«Мы сварили «Аливария Белое Золото ROSE», чтобы наполнить летний отдых яркими вкусовыми ощущениями. После путешествия по знаковым местам Беларуси, захватывающего сплава по реке, полета на воздушном шаре или во время спокойного отдыха на природе бокал охлажденного пива с ароматом лесных ягод освежит и дополнит атмосферу летнего вечера», – сказала заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса пивоваренной компании «Оливария» Анна Губкина.

Вкус «Аливария Белое Золото ROSE» – насыщенный, полный, с ярко выраженными нотками хмеля, пшеничного солода и свежих лесных ягод. Белое нефильтрованное фруктовое пиво обладает кремовой текстурой и имеет светло-розовый оттенок, плотную пенную шапку. Содержание алкоголя – не менее 5%. Плотность – 12%.

Сезонное пиво «Аливария Белое Золото ROSE» выпускается в стеклянных бутылках объемом 0,5 л. Новый сорт произведен лимитированной серией. Рекомендуемая цена на полке – 1,84 рубля.
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